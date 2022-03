Eleição na FPF: Gluck Paul cita possível união de chapas de Adelcio e Romano como 'abraçando o Diabo'

Uma provável aliança entre as chapas de Adelcio Torres e Paulo Romano para a disputa da eleição na Federação Paraense de Futebol (FPF), acirrou ainda mais o processo e fez o candidato Ricardo Gluck Paul comentar sobre o assunto. O ex-presidente do Paysandu afirmou que na FPF existe uma “caixa preta”, que não pode ser acessada por pessoas fora do ciclo da instituição que comanda o futebol paraense e que não irá se espantar em ter essa união de chapas, que ele cita como “abraçar o Diabo”.

“Na minha visão a federação perdeu totalmente o interesse no julgamento das pessoas, no que é correto, no que é indigno e o que é coerente. Tudo isso para proteger algo maior, proteger o que eles entendem lá dentro, algo que não pode ser acessado por quem é de fora”, disse.

Ricardo Gluck Paul questiona possíveis irregularidades na FPF e questiona algumas situações como convênios, logística do campeonato e afirma que ninguém de fora pode ter acesso a isso e que essa questão é o grande “medo” dos que hoje fazem parte da instituição.

“A FPF morre de medo que alguém de fora do seu sistema entre e vasculhe as suas irregularidades, convênios, a má utilização do recurso público, logística do campeonato, transporte, alimentação, hospedagem. Toda a questão relacionada ao quadro móvel da FPF, que nós sabemos que é uma grande ‘caixa preta’, valores absurdos praticados, que os clubes acabam tendo que pagar uma verdadeira ‘farra’ no futebol”, falou.

O candidato à oposição na FPF, citou a possível união das chapas de Adelcio Torres e Romano como “abraçar o Diabo”, de duas pessoas que trocavam acusações.

“A federação está disposta a tudo para manter essa ‘caixa preta’, a qualquer coisa, a enfrentar a justiça, o Ministério Público e até mesmo ‘abraçar o Diabo’, se precisar se unir, fazer com que todos se surpreendam com uma aliança improvável, de pessoas que até então se acusavam, a FPF é capaz de fazer”, finalizou.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o candidato Adelcio Torres, da chapa de situação que concorre à eleição da FPF, sobre as acusações de Ricardo Gluck Paul e a possível união das chapas e respondeu: “Sem comentários”.

O candidato Paulo Romano foi procurado, mas não atendeu as ligações.