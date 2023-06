Eleição da FPF: desembargadora se julga 'suspeita' e pleito de 2022 pode ganhar novo rumo; entenda

A eleição para a presidência da Federação Paraense de Futebol (FPF) pode ter um novo capítulo. O pleito ocorrido no dia 29 de junho de 2022, que contemplou Ricardo Gluck Paul como presidente da instituição, poderá ter uma reviravolta. A chapa de Paulo Romano, que perdeu a eleição, entrou com um Agravo Interno, ainda antes da data do pleito, solicitando que o colégio eleitoral fosse restrito, ou seja, validando apenas ligas e clubes que estivesse com suas situações regularizadas junto a FPF, porém a desembargadora Gleide Pereira de Moura, deu uma liminar aprovando a eleição com o colégio eleitoral amplo. Quase um ano depois, a mesma desembargadora se declarou "suspeita" um dia antes do julgamento do Agravo da decisão em que ela tomou um ano atrás.

A equipe de esportes de O Liberal conversou com Paulo Romano, que concorreu à eleição contra Ricardo Gluck Paul. Romano informou que vai até "o final do processo" e garante que a eleição foi feita de forma errada e, portanto, irregular.

“A eleição foi feita em cima de uma liminar por essa desembargadora [Gleide Pereira de Moura]. Nossa chapa entrou com o Agravo Interno, que desde então não foi julgado, foi empurrado com a barriga, e ingressamos no CNJ [Conselho Nacional de Justiça], órgão que recebe as queixas dos legisladores. Ela [Gleide] foi designada a julgar o processo no último dia 30, mas, na véspera, se julgou suspeita em fórum íntimo. Outros cinco desembarcadores se negaram a julgar e ninguém quer assumir o erro ocorrido. Queremos que o julgamento aconteça, para que as ações sejam esclarecidas. Temos certeza que a eleição foi feita de maneira irregular”, afirmou Paulo Romano.

Em dezembro de 2021, data original prevista para ocorrer a eleição da FPF, outra desembargadora, Eva do Amaral, entendeu como irregular o colégio eleitoral amplo e manteve os eleitores com uma lista restrita. Erros na elaboração do edital culminaram com atrasos no pleito, fazendo com que até o Ministério Público do Pará (MPPA) se envolvesse no caso. Entre idas e vindas, a votação em si só foi realizada em 29 de junho de 2022, com colégio eleitoral amplo. Ricardo Gluck Paul venceu por 118 votos a 60.

Para o advogado da chapa de Paulo Romano, Emerson Dias, a situação precisa de um esclarecimento. Dias informou que o caso pode ser encaminhado para a presidente do Tribunal de Justiça do Pará (TJ-PA), que irá designar um novo desembargador.

“Caso nenhum desembargador do direito privado queria julgar o recurso, o mesmo deverá ser encaminhado para a presidente do TJ-PA, a desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que designará desembargador do direito público ou criminal para relatar e julgar o recurso”, explicou.

Além da desembargadora Gleide Pereira de Moura, os desembargadores Amilcar Guimarães, Ricardo Nunes, José Torquato e Leonardo Tavares também se declararam suspeitos para julgar o caso. Atualmente o recurso está com o desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Advogado da FPF se diz 'tranquilo'

O núcleo de esportes de O Liberal entrou em contato com o diretor jurídico da Federação Paraense de Futebol, André Cavalcante, que ingressou na FPF por indicação de Ricardo Gluck Paul. O advogado afirmou que a eleição na FPF foi legal e que aguarda o julgamento do caso.

“Recebemos a notícia com tranquilidade, pois, quem milita na Justiça, sabe que não é algo incomum. Vamos aguardar a redistribuição do processo e, por consequência, o julgamento do recurso. A eleição ocorreu dentro dos parâmetros definidos pela própria Justiça. Os vencedores tomaram posse e tudo caminha dentro da legalidade”, garantiu Cavalcante.