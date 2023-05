FPF indica lista tríplice de mulheres para comandar TJD-PA em 2023

O presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, indicou uma lista tríplice para o cargo de procurador geral do Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD-PA) composta somente por mulheres. Dessa forma, uma advogada irá assumir o cargo no TJD-PA pela primeira vez na história da instituição.

De acordo com a FPF, a lista tríplice será composta pelas seguintes profissionais:

1) Bruna Guapindaia Braga da Silveira - OAB/PA 14.813

2) Débora Lobato da Silva - OAB/PA 33.849.

3) Débora Cristina da Silvia Salgado Aragão - OAB/PA 12.976

Conforme o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a lista tríplice com indicações para comandar o TJD é de responsabilidade das Federações. Porém, neste ano o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD-PA) interveio no TJD-PA e todos os processos relacionados ao futebol paraense ficaram sob responsabilidade direta do STJD.

No entanto, a indicação da lista tríplice foi feita pelo próprio presidente da FPF, Ricardo Gluck Paul. O mandatário da entidade está conduzindo os processos de reestabelecimento da autonomia do TJD-PA.

“Os três nomes são de renomadas profissionais extremamente competentes e com grandes conquistas e tenho certeza que a pessoa escolhida fará um grande trabalho pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado. A decisão de indicar três mulheres é que no entendimento da gestão, a equidade e paridade quando não colocada em prática vira apenas discurso panfletário. No futebol, hoje, dizemos ‘Lugar de Mulher é onde ela quiser’, então se temos grandes espaços em que temos a possibilidade de ter mulheres ocupando, é nosso dever propor essas mudanças”, comentou Gluck Paul.