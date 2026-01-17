Capa Jornal Amazônia
Egito x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa Africana de Nações

Egito e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

fonte

Nas semifinais, o Egito perdeu para o Senegal por 1 a 0 e a Nigéria foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis (Facebook/ @EgyptNT)

Egito x Nigéria disputam hoje, sábado (17/01), o 3° lugar da Copa Africana de Nações. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Nigéria ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola. Em seguida, o time goleou o Benim por 3 a 1, venceu a Costa do Marfim por 3 a 2 e perdeu para o Senegal por 1 a 0.

Já a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas etapas seguintes, a equipe eliminou o Moçambique por 4 a 0, superou a Argélia por 2 a 0 e perdeu para o Marrocos no pênaltis, após empate sem gols.

Egito x Nigéria: prováveis escalações

EgitoEl Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Ashour, Fathy; Marmoush; Trezeguet, Mohamed. Técnico: Hossam Hassan.

Nigéria: Nwabali; Osayi-Samuel; Ajayi, Awaziem, Sanusi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Adams, Onuachu. Técnico: Éric Chelle.

FICHA TÉCNICA
Egito x Nigéria
Copa Africana de Nações
Local: Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos
Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 13h

.
