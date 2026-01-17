Egito x Nigéria: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (17) pela Copa Africana de Nações Egito e Nigéria jogam pela Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 17.01.26 12h00 Nas semifinais, o Egito perdeu para o Senegal por 1 a 0 e a Nigéria foi eliminada pelo Marrocos nos pênaltis (Facebook/ @EgyptNT) Egito x Nigéria disputam hoje, sábado (17/01), o 3° lugar da Copa Africana de Nações. O jogo inicia às 13h (horário de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, no Marrocos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Egito x Nigéria ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela Bandsports, pela Bandplay e pelo canal Esporte na Band, no Youtube, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Na fase de grupos da Copa Africana, o Egito venceu o Zimbábue por 2 a 1, superou a África do Sul por 1 a 0 e empatou sem gols com a Angola. Em seguida, o time goleou o Benim por 3 a 1, venceu a Costa do Marfim por 3 a 2 e perdeu para o Senegal por 1 a 0. Já a Nigéria venceu a Tanzânia por 2 a 1, superou a Tunísia por 3 a 2 e goleou a Uganda por 3 a 1. Nas etapas seguintes, a equipe eliminou o Moçambique por 4 a 0, superou a Argélia por 2 a 0 e perdeu para o Marrocos no pênaltis, após empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (10/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Egito x Nigéria: prováveis escalações Egito: El Shenawy; Hany, Ibrahim, Rabia, Fatouh; Attia, Ashour, Fathy; Marmoush; Trezeguet, Mohamed. Técnico: Hossam Hassan. Nigéria: Nwabali; Osayi-Samuel; Ajayi, Awaziem, Sanusi; Onyeka, Ndidi, Iwobi; Lookman; Adams, Onuachu. Técnico: Éric Chelle. FICHA TÉCNICA Egito x Nigéria Copa Africana de Nações Local: Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos Data/Horário: 17 de janeiro de 2026, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Nigéria egito copa africana de nações jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00 Copa Africana de Nações Senegal x Marrocos: onde assistir ao vivo e escalações da final da Copa Africana de Nações hoje (18) Senegal e Marrocos jogam a final da Copa Africana de Nações hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 18.01.26 12h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (18/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa Africana de Nações, Premier League, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 18.01.26 7h00 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Com orçamento reduzido, Paysandu aposta na base e em reforços de perfil Série C Reformulação do elenco para 2026 reflete impacto do rebaixamento e exige paciência por resultados, avaliam analistas 18.01.26 8h00 Futebol Remo e Águia decidem a Supercopa Grão-Pará sob sombra de tragédia no esporte Duelo que abre a temporada 2026 do futebol paraense coloca frente a frente o campeão estadual e o vencedor da Copa Grão-Pará. Clima de consternação marca os bastidores após acidente fatal com a delegação de base do time marabaense. 18.01.26 7h00 FUTEBOL Técnico do Águia projeta final da Supercopa e diz: ‘A responsabilidade é toda do Remo' Técnico Júlio Cesar Nunes afirmou que final é uma vitrine para todos no Águia de Marabá 18.01.26 7h30 Campeonato Paulista Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (18/01) pelo Paulistão Corinthians e São Paulo jogam pelo Campeonato Paulista hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 18.01.26 12h00