Egito x Djibuti: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/11) pelas eliminatórias da Copa do Mundo

Egito x Djibuti disputam hoje, quinta-feira (16/11), a 1° rodada das eliminatórias africanas da Copa do Mundo. O jogo ocorrerá às 13h (horário de Brasília), no Estádio Internacional do Cairo, no Egito. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Egito x Djibuti ao vivo?

A partida entre Egito x Djibuti poderá ser acompanhada ao vivo pela CazéTV e pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como Egito x Djibuti chegam para o jogo?

Ao longo de 2023, o Egito jogou 8 partidas e acumulou 6 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Djibuti passou por apenas duas vitórias de 3 a 1 sobre Maurício e Paquistão em 2023.

Egito x Djibuti: prováveis escalações

Egito: El Shenawy; Gabr, Abdelmonem, Sharaf; Zizo, Fathi, Elneny, Ibrahim, Salah, Mohamed, Marmoush.

Djibuti: Mbonihankuye; Warsama, Farada, Raita, Siad; Hassan, Idle, Elabeh; Fouad, Dadzie, Akinbinu.

FICHA TÉCNICA

Egito x Djibuti

Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Internacional do Cairo, no Egito

Data/Horário: 16 de novembro de 2023, 13h