É hoje! Diretoria do Castanhal promove caravana para o jogo contra o Águia, em Belém

Castanhal x Águia de Marabá decidem na tarde de hoje (22), uma vaga na semifinal do Campeonato Paraense 2022. A partida será no Estádio do Souza, às 15h, em Belém, já que o Estádio Maximino Porpino, na “cidade modelo”, foi vetado pela FPF, pelo gramado não ter condições de jogo. Para a partida, a diretoria do Japiim resolveu fazer uma caravana.

VEJA MAIS

Quem comprar o ingresso que custa o valor de R$20, ganha o transporte para a partida. O torcedor pode adquirir o bilhete na Farmácia Mini-Preço, na Maximino Porpino, 311, próxima à Praça do Estrela, em Castanhal. Os ônibus da caravana sairão às 13h, da Praça do Estrela.

Castanhal x Águia empataram o primeiro jogo em 0 a 0 na cidade de Marabá (PA). Quem vencer avança para a semifinal, caso a partida termine empatada a vaga será decidida nas cobranças de pênaltis.