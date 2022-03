FPF altera árbitro da partida entre Castanhal e Águia, pelas quartas de finais do Parazã; saiba mais

A Comissão de Arbitragem da Federação Paraense de Futebol (FPF) fez uma alteração no quadro de árbitros que vão trabalhar nos jogos de volta, pelas quartas de finais do Parazão. A mudança aconteceu na partida entre Castanhal e Águia de Marabá. No primeiro confronto, os times empataram em 0 a 0.

Inicialmente, estava escalado para trabalhar no jogo o árbitro Marco José Soares de Almeida, com as assistências de Rafael Ferreira Vieira/CBF e Robson João dos Reis/CBF. O quarto árbitro será Nadilson Sousa dos Santos/FPF. Após a mudança, sai Marco José e entra Ignácio José de Almeida Pedro/CBF. Os demais assistentes permanecem.