Após empate em 0 a 0, Castanhal e Águia decidem vaga para a semifinal do Parazão; saiba mais

O empate insosso em 0 a 0 deixou a classificação para uma das vagas nas quartas de finais do Campeonato Paraense para esta terça-feira. Águia de Marabá e Castanhal fazem o jogo de volta a partir das 15 horas no estádio Francisco Vasquez, em Belém. Quem vencer avança na competição.

No primeiro encontro, os times fizeram uma partida bastante movimentada, mas os gols não saíram. No duelo dos técnicos, o esquema tático de ambos esbarrou nas dificuldades de finalização e no estado irregular do gramado. Coube aos donos da casa buscar mais o gol, enquanto o Castanhal manteve seu jogo pautado nos contra-ataques.

Sem resultado, os dois times voltam a campo nesta terça-feira para decidir quem avança. Do jogo passado não houve baixas nas equipes. O técnico Robson Melo, aproveitando o mando de jogo, deve manter a mesma formação, enquanto o Azulão Marabaense pode aparecer com algumas alterações. Existe a possibilidade de Wando da Costa começar com Flamel no lugar de Adauto. Já o ataque do Japiim deve permanecer com Leandro Cearense e Pecel.



Local: estádio do Souza

Hora: 15h

Árbitro: Ignácio José de Almeida

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira e Robson João dos Reis

Castanhal: Axel Lopes; Daelson (Samuel), Dedé, Gustavo, Maia (Pedrinho); Ricardo Capanema, Ruan (Fabinho), William Fazendinha (Elias), Lukinha; Leandro Cearense e Pecel.

Técnico: Robson Melo

Águia: Zé Carlos; Pedro Levy (Marcelo), Rodrigo, Admilton, Daniel (Guga); Elivelton, Ramon, Coruja, Luan Parede (Gabriel); Wendel (Balão)e Adauto (Flamel).

Técnico: Wando Costa