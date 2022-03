Donos do Manchester City fazem proposta para comprar Atlético-MG por R$ 1 bilhão

O Grupo City, dono do Manchester City e de outros clubes pelo mundo, fez uma proposta de R$ 1 bilhão para comprar o Atlético-MG. A oferta inclui a aquisição de 51% do clube-empresa atleticano, que ainda seria criado sob o regime de Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Apesar da grande quantia, a proposta não agradou a diretoria do Galo. Os mandatários do clube de Minas consideram que o valor proposto é baixo. Eles trabalham com propostas que giram em torno de R$ 2 bilhões.

Em novembro de 2021, viajaram a Manchester, na Inglaterra, os empresários Rubens e Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador, que dão suporte ao clube mineiro. Eles conheceram a estrutura dos ingleses, tiraram fotos na sala de imprensa e visitaram Ferran Soriano, CEO do grupo City.

Embora tenha um dos elencos mais caros do Brasil, o Atlético-MG está em posição financeira frágil. O endividamento do clube bateu R$ 1,3 bilhão em junho de 2021.

Já o City Football Group é formado por 11 clubes, em diferentes continentes, nos quais a companhia possui participação majoritária ou parceria. Existe a intenção de aumentar a presença no futebol da América do Sul, projeto que incluiria a compra de um clube no Brasil.

