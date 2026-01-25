Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa O Liberal 25.01.26 8h00 Cametá e Castanhal fazem o primeiro duelo deste domingo pelo Parazão 2026. (Divulgação/ Ascom Castanhal) O primeiro final de semana de disputas no Campeonato Paraense terá duas partidas realizadas no interior do estado. Às 16 horas, no estádio Parque do Bacurau, a bola rola para Cametá e Castanhal. Já no sudeste paraense, o Zinho Oliveira será o palco para a estreia do Águia de Marabá, que recebe o Santa Rosa. O jogo entre o Azulão Marabaense e o Macaco Prego está marcado para as 18h30. No primeiro confronto, o Mapará aposta em um elenco renovado para pontuar já na primeira rodada. A principal novidade é o retorno do meia-atacante João Papyk, de 19 anos, formado no clube e com passagem recente pelas categorias de base do Paysandu. Sob o comando de Rogerinho Gameleira, o Cametá chega com um grupo equilibrado, disposto a melhorar o desempenho conquistado na última edição do Parazão, onde amargou o nono lugar, a um passo do rebaixamento. VEJA MAIS Independente desiste de ação e libera início do Parazão 2026 Clube havia pedido suspensão do campeonato horas antes, mas protocolou recuo ainda na noite desta quarta (21); motivo da desistência não foi informado Às vésperas da estreia no Parazão, Remo apresenta o zagueiro Thalisson Defensor de 24 anos chega para reforçar a zaga azulina no elenco que entra em campo no próximo dia 24, pelo estadual Paysandu vence o Castanhal em jogo-treino antes da estreia no Parazão Ítalo foi quem marcou o único gol na partida pelo Paysandu, que ocorreu no Centro de Treinamento do Papão, em Ananindeua Do outro lado, o Castanhal entra no Parazão com planejamento antecipado e foco claro em evolução. Sexto colocado na última edição, o Japiim da Estrada iniciou a preparação ainda em dezembro e montou um elenco considerado competitivo em todos os setores. Comandado por Guilherme Furtado, o time tem no atacante Daniel GTA sua principal referência ofensiva, goleador que conhece bem o futebol paraense e chega como aposta para surpreender o Mapará em casa. Já o confronto entre Águia de Marabá e Santa Rosa reúne um candidato ao título contra uma equipe que busca crescer na competição. Campeão estadual em 2023, o Águia inicia o Parazão 2026 reformulado e com novo técnico. Júlio César Nunes assumiu o comando e participou da montagem de um elenco que mescla juventude e experiência, com reforços vindos da Tuna Luso e a manutenção de nomes já consolidados, mantendo o Azulão como um times de maior projeção recente no futebol estadual. O Santa Rosa, por sua vez, chega com elenco numeroso e forte poder ofensivo. O time de Samuel Cândido tenta melhorar a campanha passada e aposta na volta do atacante PH, além de várias opções no ataque, para buscar regularidade desde a primeira rodada e se manter competitivo ao longo do campeonato. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol parazão 2026 cametá x castanhal águia x santa rosa futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Kukri marca e Águia de Marabá vence o Santa Rosa na estreia do Parazão Azulão começou o Parazão vencendo em casa o Santinha, com destaque para Kukri, que deixou a sua marca 25.01.26 21h36 Cariocão Fluminense x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25) pelo Campeonato Carioca Fluminense e Flamengo jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 25.01.26 17h00 Futebol Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense No Parque do Bacurau, o Cametá recebe o Castanhal; Em Marabá, o Águia encara o Santa Rosa 25.01.26 8h00 Campeonato Espanhol Palmeiras x São Paulo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (24/01) por La Liga Palmeiras e São Paulo jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 24.01.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Mais um! Remo anuncia meia ex-Botafogo e Fortaleza para a temporada de 2026 Jogador já está em Belém e treina com o elenco azulino, segundo o clube 25.01.26 15h53 Dorival anuncia Memphis contra o Bahia, vê vitória merecida do Corinthians e se esquiva de Rony 26.01.26 0h07 FUTEBOL Remo confirma saída de Marcos Braz e anuncia novo executivo de futebol; saiba quem é O Leão Azul informou o desligamento de Braz e afirmou que o novo executivo ficará de forma interina 25.01.26 17h54 Futebol Executivo Marcos Braz deixa o Remo às vésperas da estreia na Série A, diz jornalista Marcos Braz se reuniu com o presidente do Remo, Tonhão, e deixou o Leão Azul 25.01.26 17h15