Dois jogos no interior movimentam o primeiro domingo do Campeonato Paraense

O primeiro final de semana de disputas no Campeonato Paraense terá duas partidas realizadas no interior do estado. Às 16 horas, no estádio Parque do Bacurau, a bola rola para Cametá e Castanhal. Já no sudeste paraense, o Zinho Oliveira será o palco para a estreia do Águia de Marabá, que recebe o Santa Rosa. O jogo entre o Azulão Marabaense e o Macaco Prego está marcado para as 18h30.

No primeiro confronto, o Mapará aposta em um elenco renovado para pontuar já na primeira rodada. A principal novidade é o retorno do meia-atacante João Papyk, de 19 anos, formado no clube e com passagem recente pelas categorias de base do Paysandu. Sob o comando de Rogerinho Gameleira, o Cametá chega com um grupo equilibrado, disposto a melhorar o desempenho conquistado na última edição do Parazão, onde amargou o nono lugar, a um passo do rebaixamento.

Do outro lado, o Castanhal entra no Parazão com planejamento antecipado e foco claro em evolução. Sexto colocado na última edição, o Japiim da Estrada iniciou a preparação ainda em dezembro e montou um elenco considerado competitivo em todos os setores. Comandado por Guilherme Furtado, o time tem no atacante Daniel GTA sua principal referência ofensiva, goleador que conhece bem o futebol paraense e chega como aposta para surpreender o Mapará em casa.

Já o confronto entre Águia de Marabá e Santa Rosa reúne um candidato ao título contra uma equipe que busca crescer na competição. Campeão estadual em 2023, o Águia inicia o Parazão 2026 reformulado e com novo técnico. Júlio César Nunes assumiu o comando e participou da montagem de um elenco que mescla juventude e experiência, com reforços vindos da Tuna Luso e a manutenção de nomes já consolidados, mantendo o Azulão como um times de maior projeção recente no futebol estadual.

O Santa Rosa, por sua vez, chega com elenco numeroso e forte poder ofensivo. O time de Samuel Cândido tenta melhorar a campanha passada e aposta na volta do atacante PH, além de várias opções no ataque, para buscar regularidade desde a primeira rodada e se manter competitivo ao longo do campeonato.