Deportivo Riestra x Sarmiento: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (25/8) pelo Argentino

Deportivo Riestra x Sarmiento disputam hoje, segunda-feira (25/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 15h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Riestra x Sarmiento ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Sarmiento ocupa a 10° posição do Grupo B da segunda fase e acumula 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Deportivo Riestra está em 8° lugar no mesmo grupo e soma 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

VEJA MAIS

Deportivo Riestra x Sarmiento: prováveis escalações

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Rodrigo Sayavedra, Rodrigo Gallo, Cristian Paz, Facundo Miño, Yonatan Goitía, Leonardo Landriel, Milton Céliz, Nicolás Sansotre, Antony Alonso Espinoza, Jonathan Herrera. Técnico: Gustavo Benítez.

Sarmiento: Lucas Acosta; Alex Vigo, Facundo Roncaglia, Juan Manuel Insaurralde, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Jonatan Gómez, Carlos Villalba, Gastón González; Iván Morales Bravo, Joaquín Ardaiz. Técnico: Facundo Sava.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Riestra x Sarmiento

Campeonato Argentino

Local: Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 25 de agosto de 2025, 15h