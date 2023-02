De virada, Bragantino vence Independente fora de casa e sobe na tabela do Parazão 2023

O Bragantino venceu o Independente por 2 a 1, de virada, na tarde deste sábado (25), no estádio Navegantão, em Tucuruí, pela quarta rodada do Parazão 2023. Danúbio abriu o placar para o Galo Elétrico, mas Matheus Rosas e Debú deram o troco para o Tubarão do Caeté.

Com o resultado, o Bragantino subiu posições na tabela do Parazão. Agora, o Tubarão do Caeté está na sexta posição, com cinco pontos conquistados em três partidas disputadas. O time de Bragança está invicto na atual edição do Parazão.

VEJA MAIS

Por outro lado, o Independente amarga uma luta contra a zona de rebaixamento. A equipe do sudeste do estado amarga a 10ª posição, com apenas dois pontos conquistados em duas partidas. O Galo Elétrico ainda não venceu no torneio deste ano.

Vale destacar que os dois últimos colocados - o 11º e o 12º - serão rebaixados à Segunda Divisão do estadual. Já os oito primeiros colocados garantem vaga às oitavas de final do Parazão 2023.

Próximos compromissos

O primeiro a entrar em campo pelo Parazão será o Bragantino. Na terça-feira (28), o Tubarão do Caeté encara o Paysandu, na Curuzu, às 20h, em jogo atrasado da primeira rodada do campeonato. Já o Independente jogará somente no sábado (4), às 16h, no Navegantão, contra o Itupiranga, pela quinta rodada do estadual.