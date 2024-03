Daniel Alves continua preso após não pagar fiança dentro do prazo

O prazo de pagar a fiança encerrou e o ex-jogador Daniel Alves continua preso. A defesa do brasileiro tinha até as 11h, desta sexta-feira (22), para comprovar o pagamento de 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,5 milhões), para que Alves conseguisse a liberdade provisória, o que não ocorreu.

Inicialmente, o prazo se encerraria às 10h, no entanto, a Justiça espanhola prorrogou o tempo por mais uma hora. Com o fim do prazo, Daniel Alves permanece preso pelo menos até a próxima segunda-feira (25), já que o escritório judicial não funciona aos sábados e domingos.

A defesa e a família do ex-jogador encontraram dificuldades de levantar o dinheiro para pagar a fiança. Desde a última quarta-feira (20), quando o Tribunal de Barcelona decidiu que Alves poderia aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a defesa corre atrás de possibilidade para pagar o valor estabelecido, a última alternativa seria um pedido de empréstimo.

A dificuldade em arrecadar o valor é porque, mesmo com patrimônio avaliado em cerca de 60 milhões de euros (R$ 324 milhões), Daniel Alves está sem acesso às contas bancárias.

Além da fiança, caso seja liberto, Alves terá de comparecer semanalmente ao Tribunal de Barcelona e não ter nenhum tipo de contato com a vítima. Os passaportes do ex-jogador também foram confiscados.