CSA x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/01) pela Copinha

CSA x Bahia disputam hoje, terça-feira (06/01), a segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. O jogo inicia às 11h (horário de Brasília), no Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CSA x Bahia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela XSports, a partir das 11h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira rodada da Copinha, o CSA empatou sem gols com o América-SP e o Bahia goleou Inter de Limeira por 5 a 0.

CSA x Bahia: prováveis escalações

CSA: Ariel; Joaquim, Calyl, Davi Agra e Gustavo; Matheus Pitt, Moreira e Serrate; Elvis, Gui e Ewerton. Técnico: Geovane Nascimento.

Bahia: Iuri; Fernando Gabriel, Gerald (Alessandro), Daniel e Daniel Lima; Saymon, Pedrinho, Roger e Carioca; João Andrade e Juninho. Técnico: Leonardo Galbes.

FICHA TÉCNICA

CSA x Bahia

Copa São Paulo de Futebol Júnior

Local: Estádio Teixeirão, em São José do Rio Preto (SP)

Data/Horário: 06 de janeiro de 2026, 11h