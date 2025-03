Cruzeiro x Mirassol: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/03) pelo Brasileirão

Cruzeiro x Mirassol disputam hoje, sábado (29/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo começará às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Mirassol ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, todas pelo Campeonato Paulista 2025, o Mirassol acumulou uma sequência de derrotas para o Ponte Preta, Novorizontino, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Corinthians.

Já o Cruzeiro passou por um empate com o América-MG, uma derrota para o Atlético-MG, outra para o Democrata, outro empate com o América e uma derrota nos pênaltis para essa mesma equipe.

VEJA MAIS

Cruzeiro x Mirassol: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Villalba; Walace e Matheus Henrique; Wanderson, Dudu, Kaio Jorge e Gabriel Barbosa.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, João Vitor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Chico Kim, Negueba e Iury Castilho.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Mirassol

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 29 de março de 2025, 18h30