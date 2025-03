Grêmio x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/03) pelo Brasileirão

Grêmio x Atlético MG disputam hoje, sábado (29/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo acontecerá às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Atlético-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas últimas partidas, o Grêmio perdeu para Juventude, venceu essa mesma equipe nos pênaltis, perdeu para o Internacional, superou o Athletic nos pênaltis e empatou com o Internacional.

Já o Galo passou por uma vitória sobre o Tocantinópolis, outra contra o Tombense, um vitória sobre o Manaus, outra contra o América Mineiro e uma derrota para essa mesma equipe.

Grêmio x Atlético Mineiro: prováveis escalações

Grêmio: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo, Cristian Olivera, Cristaldo (Monsalve) e Amuzu; Arezo.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (Deyverson).

FICHA TÉCNICA

Grêmio x Atlético MG

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Data/Horário: 29 de março de 2025, 18h30