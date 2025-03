São Paulo x Sport Recife: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (29/03) pelo Brasileirão

São Paulo x Sport Recife disputam hoje, sábado (29/03), a 1° rodada do Campeonato Brasileiro 2024. O jogo ocorrerá às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Sport Recife ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em seus últimos jogos, São Paulo empatou sem gols com o Palmeiras, perdeu para Ponte preta, superou o São Bernardo, venceu o Novorizontino e perdeu para o Palmeiras.

Já o Sport Recife passou por duas vitórias sobre o Santa Cruz, uma derrota para o Vitória, uma vitória de 3 a 2 sobre o Retrô e uma derrota para o Altos.

São Paulo x Sport Recife: prováveis escalações

São Paulo: Rafael; I. Vinícius, Arboleda, Alan Franco, Díaz; Alisson, Gustavo, Luciano; Oscar, Ferreirinha e A. Silva. Técnico: Zubeldia.

Sport Recife: Caíque; Hereda, Silva, Chico, Carius; Rivera, Lucas LIma, Oliveira; Romarinho, C. Barletta e Lobato. Técnico: Pepa.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Sport Recife

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 29 de março de 2025, 18h30