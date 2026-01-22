Cruzeiro x Democrata: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Campeonato Mineiro

Cruzeiro x Democrata GV disputam hoje, quinta-feira (22/01), a 4° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cruzeiro x Democrata ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Cruzeiro registrou uma derrota de 2 a 1 para Pouso Alegre, uma vitória desse mesmo placar sobre o Tombense e uma vitória de 5 a 0 contra o Uberlândia.

Já o Democrata passou por uma vitória de 1 a 0 sobre o Itabirito, uma derrota desse mesmo placar para o América Mineiro e um empate sem gols com o Athletic Club.

Cruzeiro x Democrata: prováveis escalações

Cruzeiro: Cássio; Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Kauã Prates; Ryan Guilherme, Lucas Silva (Gerson), Japa; Keny Arroyo, Neiser Villarreal e Chico da Costa. Técnico: Tite.

Democrata: Thulio; Rafael Klein, Léo Dourado e Henrique Garbelini; Lucas Evangelista, Luiz Henrique, Bernardo Diniz, Dudu Pedrotti e Bryan; Bismarck e Marcelinho. Técnico: Wladimir Araújo.

FICHA TÉCNICA

Cruzeiro x Democrata-GV

Campeonato Mineiro

Local: Estádio Governador Magalhães Pinto, em Belo Horizonte (MG)

Data/Horário: 22 de janeiro de 2026, 18h30