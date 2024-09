Cruzeiro anuncia Fernando Diniz como novo técnico do time; veja detalhes da contratação

O Cruzeiro anunciou, na manhã desta segunda-feira (23), Fernando Diniz como o novo técnico do time. O treinador entra após a demissão de Fernando Seabra, e deve ficar com a Raposa até o final da temporada de 2025. Além de Diniz, os auxiliares técnicos Eduardo Barros e Wagner Bertelli também chegam ao Cruzeiro.

"Que seja o início de uma trajetória de sucesso!", escreveu o perfil do time na legenda da publicação.

O novo técnico vai estar em treinamento com o time já nesta terça-feira (24). Ele vai comandar a equipe na partida contra o Libertad, do Paraguai, pelas quartas de final da Conmebol Sul-Americana nesta quinta-feira (26).

Anteriormente, Diniz comandou o Fluminense em 2023, conquistando o maior título da história do colorado até então: Copa Libertadores O trabalho de Fernando Diniz no time carioca o levou à Seleção Brasileira. Ele foi anunciado como treinador interino em julho de 2023, mas permaneceu pouco tempo. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) aguardava um acordo com o italiano Carlo Ancelotti, que acabou não se concretizando.

Paralelamente, Diniz seguiu seu trabalho no Fluminense. Em janeiro deste ano, foi demitido pela CBF após comandar a Seleção em seis jogos nas Eliminatórias da Copa do Mundo, com duas vitórias, um empate e três derrotas. Dorival Júnior foi escolhido como seu substituto.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora de oliberal.com)