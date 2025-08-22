Capa Jornal Amazônia
Criciúma x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B

Criciúma e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Novorizontino soma 3 pontos a mais que Criciúma na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC)

Criciúma x Novorizontino disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Criciúma está em 7° lugar da Série B e acumula 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 28 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já o Novorizontino é o 4° colocado com 9 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Criciúma x Novorizontino: prováveis escalações

Criciúma: Alisson; Rodrigo, Benevenuto e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi (Fellipe Mateus), Guilherme Lobo e Felipinho; Jhonata Robert e Diego Gonçalves; Nicolas.

Novorizontino: Airton; Dantas, Cesar Martins e Patrick; Raí Ramos, Jean Irmer, Fabio Matheus e Mayk; Waguininho (Matheus Frizzo) e Rômulo; Caio Dantas.

FICHA TÉCNICA
Criciúma x Novorizontino
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)
Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 21h35

campeonato brasileiro série b

criciúma

Novorizontino

jogos de hoje
Futebol
