Criciúma x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B Criciúma e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 22.08.25 20h35 Novorizontino soma 3 pontos a mais que Criciúma na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC) Criciúma x Novorizontino disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 23° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 21h35 (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Criciúma x Novorizontino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela RedeTV!, pela Disney+ e pelo canal Desimpedidos, no Youtube, a partir das 21h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Criciúma está em 7° lugar da Série B e acumula 9 vitórias, 6 empates, 7 derrotas, 28 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Novorizontino é o 4° colocado com 9 vitórias, 9 empates, 4 derrotas, 25 gols marcados e 19 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Criciúma x Novorizontino: prováveis escalações Criciúma: Alisson; Rodrigo, Benevenuto e Luciano Castán; Marcinho, Léo Naldi (Fellipe Mateus), Guilherme Lobo e Felipinho; Jhonata Robert e Diego Gonçalves; Nicolas. Novorizontino: Airton; Dantas, Cesar Martins e Patrick; Raí Ramos, Jean Irmer, Fabio Matheus e Mayk; Waguininho (Matheus Frizzo) e Rômulo; Caio Dantas. FICHA TÉCNICA Criciúma x Novorizontino Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma (SC) Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 21h35