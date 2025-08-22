Capa Jornal Amazônia
Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba

Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico

Iury Costa
fonte

Time azulino vai pra Curitiba com cinco desfalques. (Samara Miranda / Ascom / Remo)

O Remo encerrou, em Belém, a preparação para enfrentar o Coritiba pela Série B. No último treino antes da viagem, o técnico António Oliveira escalou a equipe com: Marcelo Rangel; Natan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernández; Marcelinho, Matheus Davó e Marrony.

Para o duelo no Couto Pereira, o Leão Azul terá cinco desfalques. Pedro Rocha cumpre suspensão automática, enquanto quatro atletas estão sob cuidados do departamento médico. Entre eles, Cantillo, Pavani, Nathan Camargo e Luan Martins, todos do setor de meio-campo, responsável pela marcação e saída de bola.

Cantillo sofreu lesão grau II no reto anterior da coxa direita e pode ficar até seis semanas fora. Pavani e Nathan Camargo foram diagnosticados com lesões grau II no bíceps femoral, nos lados esquerdo e direito, respectivamente. Pavani deve retornar em até três semanas, enquanto Nathan já desfalcou o time na rodada anterior e pode ficar mais duas fora. Luan Martins, afastado desde a 16ª rodada, está em fase de transição e tem previsão de retorno em até 30 dias.

Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição, com 34 pontos, e em caso de vitória sobre o Coxa, que lidera a Segundona com 42 pontos, somada a um tropeço do Novorizontino diante do Criciúma e derrota ou empate da Chapecoense contra o Athletic, o time azulino pode terminar a rodada de volta ao G-4 da Segundona.

 

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes)

 

remo

série b

esportes

Remo
