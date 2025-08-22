Remo treina em Belém com time definido para enfrentar o Coritiba Pedro Rocha está suspenso e quatro jogadores do meio-campo seguem entregues ao departamento médico Iury Costa 22.08.25 15h30 Time azulino vai pra Curitiba com cinco desfalques. (Samara Miranda / Ascom / Remo) O Remo encerrou, em Belém, a preparação para enfrentar o Coritiba pela Série B. No último treino antes da viagem, o técnico António Oliveira escalou a equipe com: Marcelo Rangel; Natan Santos, Camutanga, Reynaldo e Sávio; Caio Vinícius, Jaderson e Diego Hernández; Marcelinho, Matheus Davó e Marrony. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Para o duelo no Couto Pereira, o Leão Azul terá cinco desfalques. Pedro Rocha cumpre suspensão automática, enquanto quatro atletas estão sob cuidados do departamento médico. Entre eles, Cantillo, Pavani, Nathan Camargo e Luan Martins, todos do setor de meio-campo, responsável pela marcação e saída de bola. Cantillo sofreu lesão grau II no reto anterior da coxa direita e pode ficar até seis semanas fora. Pavani e Nathan Camargo foram diagnosticados com lesões grau II no bíceps femoral, nos lados esquerdo e direito, respectivamente. Pavani deve retornar em até três semanas, enquanto Nathan já desfalcou o time na rodada anterior e pode ficar mais duas fora. Luan Martins, afastado desde a 16ª rodada, está em fase de transição e tem previsão de retorno em até 30 dias. VEJA MAIS Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina Atualmente, o Remo ocupa a quinta posição, com 34 pontos, e em caso de vitória sobre o Coxa, que lidera a Segundona com 42 pontos, somada a um tropeço do Novorizontino diante do Criciúma e derrota ou empate da Chapecoense contra o Athletic, o time azulino pode terminar a rodada de volta ao G-4 da Segundona. *(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Fábio Will, repórter do Núcleo de Esportes) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo série b esportes COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51 SÉRIE B Remo anuncia o atacante Eduardo Melo para sequência na Série B Jogador de 24 anos chega após atuar na Série C pelo Caxias 21.08.25 16h59 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 BRASIL Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. 22.08.25 11h21