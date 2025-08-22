Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 22.08.25 19h00 Tigre já soma 3 pontos a mais que Independiente no Grupo A (X/ @CSIRoficial) Tigre x Independiente Rivadavia disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Tigre x Independiente Rivadavia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Independiente Rivadavia está em 13° lugar no Grupo A com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Tigre é o 8° colocado do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Tigre x Independiente Rivadavia: prováveis escalações Tigre: Zenobio, Álvarez, Cardona, Laso, Soto Arredondo, Leyes Sosa, González, Emanuel Medina, Saralegui, Rivero, Russo. Técnico: Diego Dabove. Independiente Rivadavia: Centurion, Souto, Studer, Villalba, Gómez, Bottari, Ortega, Amarfil, Cardillo, Villa, Sartori Prieto. Técnico: Alfredo Berti. FICHA TÉCNICA Tigre x Independiente Rivadavia Campeonato Argentino Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Tigre Independiente Rivadavia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Série B Criciúma x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B Criciúma e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 22.08.25 20h35 Série A argentina Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B Athletic e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 22.08.25 18h00 Campeonato Espanhol Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 APRESENTADO Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui' Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém 21.08.25 18h51