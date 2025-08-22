Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino

Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Tigre já soma 3 pontos a mais que Independiente no Grupo A (X/ @CSIRoficial)

Tigre x Independiente Rivadavia disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Tigre x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente Rivadavia está em 13° lugar no Grupo A com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Tigre é o 8° colocado do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

Tigre x Independiente Rivadavia: prováveis escalações

Tigre: Zenobio, Álvarez, Cardona, Laso, Soto Arredondo, Leyes Sosa, González, Emanuel Medina, Saralegui, Rivero, Russo. Técnico: Diego Dabove.

Independiente RivadaviaCenturion, Souto, Studer, Villalba, Gómez, Bottari, Ortega, Amarfil, Cardillo, Villa, Sartori Prieto. Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA
Tigre x Independiente Rivadavia
Campeonato Argentino
Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina
Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 20h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

campeonato argentino

Tigre

Independiente Rivadavia

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Brasileiro Série B

Criciúma x Novorizontino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B

Criciúma e Novorizontino jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

22.08.25 20h35

Série A argentina

Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino

Tigre e Independiente Rivadavia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

22.08.25 19h00

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Chapecoense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Série B

Athletic e Chapecoense jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

22.08.25 18h00

Campeonato Espanhol

Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga

Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.08.25 15h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

APRESENTADO

Eduardo Melo recusou retorno ao Criciúma para jogar no Remo: 'Vou dar a minha vida aqui'

Segundo o executivo de futebol do Remo, Marcos Braz, que exaltou seu poder de convencimento, apesar de ter vínculo até o fim de 2025 com o Tigre, Eduardo, apresentado nesta tarde, preferiu o desafio em Belém

21.08.25 18h51

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda