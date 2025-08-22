Tigre x Independiente Rivadavia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino

Tigre x Independiente Rivadavia disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo tem início às 20h (horário de Brasília), no Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Tigre x Independiente Rivadavia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Independiente Rivadavia está em 13° lugar no Grupo A com 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Tigre é o 8° colocado do mesmo grupo e acumula 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Tigre x Independiente Rivadavia: prováveis escalações

Tigre: Zenobio, Álvarez, Cardona, Laso, Soto Arredondo, Leyes Sosa, González, Emanuel Medina, Saralegui, Rivero, Russo. Técnico: Diego Dabove.

Independiente Rivadavia: Centurion, Souto, Studer, Villalba, Gómez, Bottari, Ortega, Amarfil, Cardillo, Villa, Sartori Prieto. Técnico: Alfredo Berti.

FICHA TÉCNICA

Tigre x Independiente Rivadavia

Campeonato Argentino

Local: Estádio José Dellagiovanna, em Victoria, Argentina

Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 20h