CRB x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/10) pela Série B

CRB x Atlético GO disputam hoje, domingo (26/10), a 34° rodada do Brasileirão Série B 2025. O jogo iniciará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Atlético GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O CRB acumula na Série B um total de 48 pontos, 14 vitórias, 6 empates, 13 derrotas, 39 gols marcados e 34 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota.

Já o Atlético Goianiense soma 48 pontos, 12 vitórias, 12 empates, 9 derrotas, 36 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

CRB x Atlético (GO): prováveis escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Atlético: Vladimir; Dudu, Tito, Adriano Martins e Heron; Luizão, Ronald e Robert; Federico Martínez, Lelê e Yuri. Técnico: Rafael Lacerda.

FICHA TÉCNICA

CRB x Atlético Goianiense

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 26 de outubro de 2025, 16h