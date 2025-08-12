CRB x Athletic: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/08) pela Série B

CRB x Athletic Club disputam hoje, terça-feira (12/08), a 21° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para iniciar às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir CRB x Athletic-MG ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Kwai, pelo SportyNet e pela Disney+, a partir das 19h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB é o 14° colocado da Série B e soma 7 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 22 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Athletic Club ocupa a 15° posição com 7 vitórias, 3 empates, 10 derrotas, 23 gols marcados e 27 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas da Série B do Brasileirão.

CRB x Athletic: prováveis escalações

CRB: Matheus; Matheus Ribeiro, Henri, Segovia e Léo Campos; Crystopher, Meritao e Danielzinho; Baggio, Thiaguinho e Mikael.

Athletic MG: Adriel; Douglas Pelé, Marcelo Azul, Sidmar e Rodrigo Gelado; Sandry e Fabrício Isidoro; W. Macedo, David Braga, Alason Carioca e Tavares.

FICHA TÉCNICA

CRB x Athletic Club

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/Horário: 12 de agosto de 2025, 19h30