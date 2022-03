CRB x ASA: onde assistir ao vivo e qual o horário do jogo de hoje (08/03) pelo Campeonato Alagoano

As equipes CRB x ASA entram em campo às 20h (horário de Brasília) de hoje, terça-feira (08/03), para disputar a primeira fase do Campeonato Alagoano. O embate ocorrerá no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). Confira onde assistir ao vivo e o horário do jogo de hoje:

Onde assistir CRB x ASA ao vivo?

A partida CRB x ASA poderá ser assistida ao vivo pelo serviço de streaming Eleven Sports, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como CRB x ASA chegam para o jogo?

CRB e ASA ocupam a 3° e 4° posição do Campeonato Alagoano, respectivamente. Ambos detém 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Enquanto o saldo de gols do CRB é composto por 5 gols marcados e 3 sofridos, a ASA acumula 11 gols marcados e 7 gols sofridos.

Prováveis escalações

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Yago, Marthã, Rafael, Diego Torres; Richard, Marcinho. Técnico: Marcelo Cabo.

CSA: Deola; Michel, Cristian Lucca, Everton, Magal; Assis, Marcinho, Fidélis, Júninho Viçosa; Anderson Feijão, Xande. Técnico: Jota (interino).

Ficha técnica

CRB x ASA

Campeonato Alagoano

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL)

Data/horário: 08 de março de 2022, às 20h