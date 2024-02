Costa do Marfim leva milhares às ruas para festa do título da Copa Africana de Seleções

Milhares de pessoas tomaram as ruas de Abidjã, capital da Costa do Marfim, para celebrar o título da Copa Africana de Nações, conquistado após uma vitória por 2 a 1 sobre a Nigéria. A seleção campeã desfilou em carros pelas ruas da cidade, seguida de perto por uma multidão de fãs entusiasmados.

VEJA MAIS

Embora não haja uma contagem oficial, um grande número de pessoas compareceu ao desfile dos campeões, que culminou no estádio Felix Houphouet Boigny, onde os jogadores participariam da cerimônia de celebração do título.

No entanto, tumultos foram registrados nos arredores do estádio devido à superlotação. Confrontos entre torcedores e a polícia resultaram no uso de gás de pimenta pelas autoridades, e alguns feridos precisaram de atendimento médico.

A conquista da taça pela Costa do Marfim foi o ponto alto de uma campanha surpreendente e desafiadora. A seleção anfitriã enfrentou dificuldades, incluindo uma derrota por 4 a 0 para Guiné Equatorial na fase de grupos, o que levou à demissão do técnico Jean-Louis Gasset. No entanto, contra todas as probabilidades, eles conseguiram se classificar para as oitavas de final como uma das melhores terceiras colocadas.

Sob o comando interino de Emerse Faé, os marfinenses superaram adversários difíceis, incluindo o então campeão Senegal, nas cobranças de pênaltis, virando o jogo contra Mali nas quartas de final e vencendo a RD Congo na semifinal. A conquista final veio após uma emocionante virada sobre a Nigéria na decisão.

Com este terceiro título da Copa Africana de Nações, a Costa do Marfim igualou a Nigéria em número de conquistas. A última vez que os marfinenses venceram o torneio foi em 2015. Enquanto isso, a Nigéria agora compartilha o recorde de cinco vice-campeonatos com Gana. O Egito permanece como o maior campeão, com sete títulos.