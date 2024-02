Uefa revela a bola da final da Champions League 2023/24

A UEFA apresentou hoje a bola oficial que será utilizada na final da Champions League desta temporada. A mesma bola será utilizada em todos os jogos eliminatórios desta edição 2023/24, que terá início amanhã com dois jogos das oitavas de final.

A final da Champions está marcada para o dia 1º de junho, no estádio Wembley, em Londres.

VEJA MAIS



Fabricada pela Adidas, patrocinadora oficial da UEFA, a bola possui um design inspirado na cidade de Londres, onde acontecerá a grande final da Champions League deste ano. O design inclui detalhes representando dois leões lutando, em referência à história e cultura da Inglaterra.

Desde 2001, a Adidas é a fornecedora oficial das bolas tanto da Champions League masculina quanto da feminina.

A Liga dos Campeões retorna nesta terça-feira com dois jogos: Copenhagen contra Manchester City e RB Leipzig enfrentando o Real Madrid. Ambas as partidas estão agendadas para as 17h (horário de Brasília).