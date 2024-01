Ederson é eleito o melhor goleiro do mundo no Prêmio FIFA The Best 2023

O goleiro brasileiro Ederson, peça fundamental do Manchester City, foi coroado como o Melhor Goleiro do Mundo no Prêmio FIFA The Best 2023 nesta segunda-feira (15). Aos 30 anos, o jogador recebeu pela primeira vez o troféu, tornando-se o segundo brasileiro a conquistar tal feito, sucedendo Alisson em 2019.

Na cerimônia, Ederson expressou sua gratidão. "Primeiramente, quero agradecer a Deus por todas as bênçãos na minha vida, à minha família que está aqui hoje. Agradecer também ao meu time, pelo ano maravilhoso que tivemos, e ao grupo de goleiros que faz parte dessa jornada. É um ano de realização para mim, abdiquei de muitas coisas para chegar onde estou e hoje estou muito feliz de ter conquistado esse troféu."

O goleiro, que ocupou a quinta posição na eleição do ano anterior, desfrutou de uma temporada notável em 2023. No Manchester City, contribuiu para a conquista de cinco dos sete títulos disputados no ano passado, incluindo a Premier League, Copa da Inglaterra, Champions League, Supercopa da UEFA e Mundial de Clubes da FIFA. Na seleção brasileira, as atuações de Ederson garantiram sua titularidade no segundo semestre, durante a passagem do então treinador do Brasil, Fernando Diniz. Os outros finalistas ao The Best foram Thibaut Courtois, da Bélgica, e Yassine Bono, do Marrocos.

A eleição para o FIFA The Best contou com a participação de um conselho técnico da entidade, que definiu uma lista de 10 finalistas em cada categoria. O colégio eleitoral da premiação é composto por jornalistas, capitães, técnicos das seleções nacionais e o público, que contribuiu por meio de votação online. Cada grupo teve peso equivalente de 25% na pontuação final, garantindo um processo democrático e representativo na escolha dos melhores do mundo.