The Best: Marta é imortalizada durante cerimônia e dará nome a novo prêmio da Fifa

Nesta segunda-feira, em Londres, a FIFA realizou uma cerimônia histórica para imortalizar a jogadora Marta, seis vezes eleita a melhor do mundo. Essa homenagem inédita da entidade máxima do futebol é a primeira vez que é concedida a um atleta em atividade, marcando um feito histórico para o futebol brasileiro. A própria Marta está presente no evento.

VEJA MAIS

Além de seus feitos nos campos de futebol, Marta também é conhecida por seu trabalho como embaixadora da ONU Mulheres, onde desempenha um papel crucial na promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres globalmente. A jogadora, que se despediu das Copas do Mundo na última edição em Austrália e Nova Zelândia, continua sua trajetória e planeja representar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Paris, programados para julho deste ano.

Atualmente defendendo as cores do Orlando Pride, Marta, em uma entrevista anterior ao Mundial de 2023, expressou seu desejo de ser lembrada não apenas pelos gols, mas também pelos impactos significativos fora das quatro linhas.

"Quero ser lembrada dessa maneira. Pelas coisas que faço dentro de campo, lógico, porque conheci Pelé pelo que ele fez dentro de campo, não vi Pelé jogar, mas graças a Deus, pelos vídeos, pelas coisas, pelo grande legado que Pelé deixou que nunca vai morrer, será eterno, tive a oportunidade de ver grandes gols de Pelé, hoje é fácil vai lá procura e você encontra obras de arte, então espero que seja assim também", contou.

A Fifa anunciou uma nova premiação, que carregará o nome de Marta. A partir do Fifa The Best 2024, o "Premio Marta" será entregue ao gol mais bonito do futebol feminino.