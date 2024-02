Fogo e confusão: Incidentes suspendem Supercopa do Chile 2024; Vidal estreia em jogo conturbado

Os eventos da Supercopa do Chile 2024 entre Colo-Colo e Huachipato foram marcados por incidentes graves, levando à suspensão do jogo no Estádio Nacional, em Santiago. Torcedores protagonizaram atos violentos, incluindo incêndio nas arquibancadas.

A partida marcou a estreia do meio-campista Arturo Vidal pelo Colo-Colo, com uma chegada ao clube, mas ficou manchada pela tumultuada situação. Vidal contribuiu com um gol de pênalti, enquanto Palacios marcou o outro tento na vitória parcial.

VEJA MAIS

Desde antes do início da Supercopa, a confusão tomou conta do Estádio Nacional, com destaque para a área ocupada por torcedores organizados do Colo-Colo. Confrontos com as forças de segurança e tentativas de invasão do gramado foram registrados.

Após uma tentativa de retomada do jogo, este foi definitivamente interrompido devido a um incêndio em uma ala do estádio, causando lesões entre a segurança privada e policiais. Arturo Vidal, em declaração aos jornalistas, expressou preocupação com os acontecimentos.

"Em outros lugares, outras medidas são tomadas. Temos que tomar muito cuidado na hora de analisar o que aconteceu", afirmou Vidal a jornalista após o interrompimento do jogo, aos 31 minutos da etapa final.

A Federação de Futebol do Chile (ANFP) afirmou que todos os protocolos de segurança foram seguidos, e os problemas se limitaram a uma área do estádio. No entanto, a quantidade de feridos entre a segurança privada levou à decisão de suspender a partida, com cerca de 11 pessoas feridas, número próximo ao de policiais afetados.