Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão

Corinthians x Bahia disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Bahia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Bahia soma na Série A um total de 30 pontos, 8 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 23 gols marcados e 16 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas do campeonato.

Já o Corinthians acumula apenas 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 7 derrotas, 18 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe não vence há 5 rodadas do Brasileirão.

Corinthians x Bahia: prováveis escalações

Corinthians: Sem informações.

Bahia: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Bahia

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 21h