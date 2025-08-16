Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.08.25 15h00 RB Bragantino soma 5 pontos a mais que o Ceará (Ari Ferreira/ RB Bragantino) Ceará x RB Bragantino disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Ceará x Bragantino ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ceará é o 12° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já o Bragantino ocupa a 8° posição com 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pelo campeonato. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Fluminense e Fortaleza jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Stuttgart x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pela Supercopa da Alemanha Stuttgart e Bayern de Munique jogam pela Supercopa Alemã 2025 hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo Ceará x RB Bragantino: prováveis escalações Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Machado e M. Bahia; Diego e Richardson; Galeano, L. Mugni, Aylon e Pedro Raul. Bragantino: Cleiton; Nathan, P. Henrique, Marques, G. Lopes; Ramires e Gabriel; L. Barbosa, Jhon Jhon, Laquintana e Sasha. FICHA TÉCNICA Ceará x Red Bull Bragantino Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE) Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 Ceará Red Bull Bragantino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37