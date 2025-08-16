Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão

Ceará x RB Bragantino disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorrerá às 16h (horário de Brasília), no Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ceará x Bragantino ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ceará é o 12° colocado do Brasileirão e soma 6 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, 18 gols marcados e 19 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas.

Já o Bragantino ocupa a 8° posição com 8 vitórias, 3 empates, 8 derrotas, 22 gols marcados e 25 gols sofridos. O time está em uma sequência de 5 derrotas pelo campeonato.

VEJA MAIS

Ceará x RB Bragantino: prováveis escalações

Ceará: Bruno; Fabiano, Marllon, Machado e M. Bahia; Diego e Richardson; Galeano, L. Mugni, Aylon e Pedro Raul.

Bragantino: Cleiton; Nathan, P. Henrique, Marques, G. Lopes; Ramires e Gabriel; L. Barbosa, Jhon Jhon, Laquintana e Sasha.

FICHA TÉCNICA

Ceará x Red Bull Bragantino

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Governador Plácido Castelo, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 16h