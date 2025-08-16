Fluminense x Fortaleza: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão

Fluminense x Fortaleza disputam hoje, sábado (16/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 16h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Fortaleza ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Fortaleza é o 18° colocado do Brasileirão e acumula 3 vitórias, 6 empates, 9 derrotas, 18 gols marcados e 29 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas.

Já o Fluminense ocupa a 9° posição com 7 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados e 23 gols sofridos. O time passou por 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Fluminense x Fortaleza: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Guga, Manoel, Davi Schuindt e Renê; Bernal, Nonato e PH Ganso (Luciano Acosta); Lima, Keno e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Fortaleza: Helton Leite; Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Diogo Barbosa (Weverson); Lucas Sasha, Emmanuel Martínez e Kervin Andrade; Marinho, Breno Lopes e Deyverson. Técnico: Renato Paiva.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Fortaleza

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 16h