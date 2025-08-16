São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 16.08.25 15h00 A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols (Rafael Zocco/ Ferroviária) São Paulo x Ferroviária disputam hoje, sábado (16/08), as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Ferroviária ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? No fim da primeira fase, a Ferroviária ficou em 6° lugar com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 16 gols sofridos. Já o São Paulo terminou em 3° lugar e acumuloua 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 12 gols sofridos. A partida de ida entre São Paulo e Ferroviária terminou em empate sem gols. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (16/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Amistosos, Campeonato Brasileiro Feminino, Coppa Italia, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Bologna x OFI: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (16/08) Bologna e OFI Creta jogam uma partida amistosa hoje; veja o horário e onde assistir o jogo ao vivo São Paulo x Ferroviária: prováveis escalações São Paulo (F): Sem informações. Ferroviária (F): Sem informações. FICHA TÉCNICA São Paulo x Ferroviária Campeonato Brasileiro Feminino 2025 Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão Feminino 2025 São Paulo Ferroviária jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Corinthians x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Corinthians e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Sport Recife x São Paulo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/08) pelo Brasileirão Sport Recife e São Paulo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 17h30 Campeonato Brasileiro Ceará x Bragantino: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Ceará e Red Bull Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 Campeonato Brasileiro Feminino São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 16.08.25 15h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Athletico-PR fica só no empate com o Cuiabá e continua em crise na Série B 16.08.25 22h52 CLAUDINEI OLIVEIRA Técnico do Paysandu é operado e já tem previsão de alta hospitalar; confira Claudinei havia sido internado na noite de quinta-feira (14) após apresentar fortes dores abdominais. Após a realização de exames, foi detalhado um cálculo renal e indicado para a necessidade do procedimento cirúrgico. 15.08.25 18h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza ponto, mas lamenta empate com o Athletic-MG: 'A gente projetava vencer' Papão empatou por 1 a 1 contra o Esquadrão de Aço e fechou o primeiro turno na zona de rebaixamento 29.07.25 9h37 Corinthians é derrotado pelo Bahia na Neo Química Arena em jogo marcado por '1º tempo maluco' 16.08.25 23h37