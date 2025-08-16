Capa Jornal Amazônia
São Paulo x Ferroviária: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (16/08) pelo Brasileirão Feminino

São Paulo e Ferroviária jogam pelo Campeonato Brasileiro Feminino hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

A partida de ida entre as equipes terminou em empate sem gols (Rafael Zocco/ Ferroviária)

São Paulo x Ferroviária disputam hoje, sábado (16/08), as quartas de final do Brasileirão Feminino 2025. O jogo tem início às 16h (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir São Paulo x Ferroviária ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

No fim da primeira fase, a Ferroviária ficou em 6° lugar com 7 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 24 gols marcados e 16 gols sofridos.

Já o São Paulo terminou em 3° lugar e acumuloua 10 vitórias, 4 empates, 1 derrota, 46 gols marcados e 12 gols sofridos.

A partida de ida entre São Paulo e Ferroviária terminou em empate sem gols.

São Paulo x Ferroviária: prováveis escalações

São Paulo (F): Sem informações.

Ferroviária (F): Sem informações.

FICHA TÉCNICA
São Paulo x Ferroviária
Campeonato Brasileiro Feminino 2025
Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)
Data/Horário: 16 de agosto de 2025, 16h

Palavras-chave

Brasileirão Feminino 2025

São Paulo

Ferroviária

jogos de hoje
Futebol
.
