Copa do Mundo Feminina 2023: onde assistir Estados Unidos x Holanda (Países Baixos) ao vivo hoje

O jogo Estados Unidos x Holanda (Países Baixos) nesta quarta-feira (26/07) pela Copa do Mundo Feminina começa às 22h (horário de Brasília), no Estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia. Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Estados Unidos x Holanda (Países Baixos) ao vivo?

A partida Estados Unidos x Holanda (Países Baixos) pode ser assistida ao vivo pelo canal de televisão por assinatura SporTV, na TV Fechada, e Cazé TV, no Youtube, a partir das 21h55.

Como Estados Unidos x Holanda (Países Baixos) chegam para o jogo?

Ambos tentam a segunda vitória na competição. Os Estados Unidos venceram o Vietnã por 3 a 0, enquanto que a seleção de Países Baixos bateu Portugal por 1 a 0.

No histórico de confrontos, Estados Unidos e Países Baixos jogaram somente uma vez na Copa do Mundo Feminina. E foi logo numa final! Foi na edição de 2019, quando as norte-americanas conquistaram o tetra. com uma vitória por 2 a 0. Megan Rapinoe e Rose Lavelle marcaram os gols da partida.

Fora da competição, o duelo Estados Unidos x Holanda (Países Baixos) aconteceu também nas quartas de final das Olimpíadas de Tóquio 2020, com um empate em 2 a 2 que levou a decisão para as penalidades. Os Estados Unidos venceram nos pênaltis.

Escalações: Estados Unidos x Holanda (Países Baixos)

(Os times serão conhecidos horas antes da partida)