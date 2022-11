O Liberal no Catar: humorista Diogo Defante dá dicas para o Brasil vencer Camarões na Copa do Mundo

O jornalista de O Liberal Abner Luiz encontrou nesta segunda-feira (28) um dos astros da Copa do Mundo 2022: o humorista Diogo Defante. Mesmo sem entrar em campo, ele tem roubado a cena nas transmissões do Mundial no canal do streamer Casimiro, na Twitch. Após a vitória do Brasil por 1 a 0 contra a Suíça, Defante falou com Abner e deu dicas de como a Seleção pode superar Camarões, próximo adversário no torneio.

"Depois desse 1 a 0 eu tô feliz. Ainda cravei o placar, disse que ia dar esse resultado. Para ganhar de Camarões o Brasil tem que dar muito elástico. Elástico em geral", disse o humorista.

Defante está no Catar desde o início do Mundial, como correspondente do Canal do Casimiro, na Twitch. Em transmissões diárias, ele leva ao Brasil algumas curiosidades do Oriente Médio.