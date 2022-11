Copa do Mundo 2022: Polônia vence Arábia Saudita e assume liderança no grupo C da Copa; veja

A Seleção Polonesa deu um passo importante rumo à classificação para a próxima fase da Copa do Mundo, ao vencer a Arábita Saudita pelo placar apertado de 2 a 0, em jogo disputado no estádio Education City, em Doha. Com o resultado, os poloneses avançam à liderança do grupo C, com quatro pontos, seguido pelos sauditas, que têm três, enquanto México segue com um ponto e a Argentina, na lanterna, não marcou pontos.

Na próxima rodada, a Polônia enfrenta a Argentina, enquanto a Arábia recebe o México. Os dois jogos acontecem na próxima quarta-feira (30), a partir das 16 horas.

Embalados pela vitória sobre a Argentina, a Arábia Saudita começou melhor em campo e até os 10 minutos já havia criado boas oportunidades. A mais incisiva, no entanto, veio aos 12 do primeiro tempo, depois que Kanno recebeu bola pela direita da área polonesa e soltou um torpedo, defendido pelo arqueiro Szczesny. Durante todo o primeiro tempo, os dois times estudaram bastante, mas não se prenderam na defensiva, principalmente a Arábia Saudita, que precisava da vitória para antecipar a classificação.

Entretanto, com Lewandowski em campo, a Polônia não iria entregar fácil. E o atacante eleito duas vezes o melhor jogador do mundo queria marcar o seu primeiro gol em copas. Aos 40 do primeiro tempo, ele recebeu uma enfiada de bola na entrada da grande área e arriscou o chute cruzado, mas a bola passou em frente à trave do goleiro Al-Owais.

Enquanto não finalizava, a Polônia sofreu um rápido sufoco também no final do primeiro tempo, depois que a arbitragem, através da análise do VAR, assinou uma penalidade em favor dos sauditas. Krystian Bielik foi para a cobrança e Szczesny defendeu. Na cobra, outro chute à queima roupa defendido pelo arqueiro, para o delírio da torcida polaca presente no estádio.

No retorno do intervalo, os dois times voltaram novamente dispostos e o jogo ficou bastante movimentado, com destaque para a atuação dos dois goleiros, que tiveram muito trabalho na etapa complementar. Aos 14, depois de uma enorme troca de passes na entrada da área polonesa, Firas Al Buraikan saiu na frente do goleiro, mas o chute venenoso passou por cima da trave.

Pouco depois, a defesa da Polônia saiu jogando e acabou perdendo a bola na direita da grande área, até chegar aos pés de Mohamed Kanno. O volante aplicou um chute forte, também passando por cima da trave. Mal terminava um ataque, outro se desenrolava no sentido inverso. E assim aconteceu com a Polônia, que quase marcou com Arkadiusz Milik, após cabecear bola na trave.

Aliás, a trave salvou os dois times. Aos 20 do segundo tempo, Lewandowski também deixou o seu, depois que o toque de esquerda, completando cruzamento, resvalou no primeiro pau. Disposto a marcar o seu, o atacante forçou até que, aos 30, ele quase deixou o seu, mas o complemento da jogada falhou e Zielinski abriu o placar para a Polônia. O 1 a 0 deixou os sauditas mais acanhados, mas ainda sim ofensivos.

O problema foi que finalmente Lewandowski despertou o craque que existe nele. Aos 38, a defesa saudita foi recuar a bola na entrada da área, mas Al-Malki errou o tempo justamente na frente do atacante do Barcelona, que não perdoou, marcou o segundo e decretou a vitória da Polônia por 2 a 0.