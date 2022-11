Copa do Mundo 2022: No apagar das luzes, Irã marca duas vezes, vence País de Gales e 'volta' à Copa

País de Gales e Irã fizeram uma partida tecnicamente morna, com poucos lances de perigo e quase nenhuma emoção em 90 minutos, não fosse a surpreendente reação do Irã, que em pouco mais de dois minutos marcou duas vezes, o suficiente para garantir a vitória sobre o País de Gales, pela segunda rodada do grupo B. O triunfo põe o time novamente na briga por uma vaga na próxima fase, enquanto os galeses seguem com apenas um ponto.

Tecnicamente, os dois times fizeram uma partida equilibrada, faltando apenas aquela 'emoção' que reveste os jogos de uma Copa do Mundo. Apesar disso, os dois times se esforçaram e procuraram os gols. Inclusive o País de Gales teve uma boa chance aos 11 do primeiro tempo, depois que Roberts arrancou pela direita e cruzou na medida para Moore completar, mas o goleiro defendeu "no susto" e evitou o gol dos galeses.

Quatro minutos depois, a resposta do Irã foi mais incisiva e letal, mas o posicionamento milimetricamente avançado não passou despercebido pelo VAR, que tirou a legalidade do gol de Gohlizadeh, marcado após uma boa jogada construída em conjunto ainda no setor esquerdo do campo de defesa.

Na etapa complementar, o jogo retornou sem grandes surpresas, com exceção de uma jogada emocionante aos cinco minutos, protagonizada pelo ataque do Irã e pelo goleiro Hennessey. Em uma retomada de bola no campo de defesa, Azmoun recebeu em profundidade, entrou pela direita da grande área e soltou uma bomba na trave. A bola voltou e caiu nos pés de Gholizadeh. O atacante se posicionou em frente à grande área e mandou outro torpedo, também na trave, deixando o último rebote para o cabeceio de Azmoun, desta vez defendido por Hennessey.

Por fim, aos 52 minutos, Cheshmi aproveitou o corte errado da defesa de Gales e mandou um chutaço no canto rasteiro do arqueiro, decretando o primeiro gol da partida, que precedeu por apenas três minutos o gol da vitória, marcado por Rezaeian, depois de uma saída errada da defesa do País de Gales.

Com a vitória, o Irã chega aos três pontos e segue na vice-liderança do grupo B. Na próxima terça, às 16 horas, País de Gales e Inglaterra fazem o clássico entre as nações britânicas, enquanto o Irã recebe os Estados Unidos.