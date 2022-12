Copa do Mundo 2022: Brasil enfrenta Camarões com time reserva, atrás da liderança do grupo G; veja

A Seleção Brasileira volta a campo para o terceiro e último compromisso pela fase de grupos da Copa do Mundo do Catar, a partir das 16 horas, contra a seleção de Camarões. Já classificado para as oitavas, o técnico Tite escalou um time completamente reserva com o intuito de dar mais ritmo aos sete jogadores que ainda não estrearam na Copa.

Depois de duas vitórias contra Sérvia e Suíça, a seleção canarinho precisa reafirmar a condição de favorita. Se passar em primeiro, enfrenta o segundo colocado do grupo H, formado por Portugal, atual líder, Gana, Coreia do Sul e Uruguai. Para tanto, Tite ainda tem dúvidas sobre quem escalar em setores chaves do time.

O zagueiro Éder Militão, improvisado na lateral-direita contra a Suíça, deve retornar à posição de origem, abrindo espaço para a aguardada entrada de Daniel Alves. No gol, Ederson deve ser o titular, enquanto Weverton surge como segunda opção, no lugar de Alisson.

No meio-campo, Tite ainda não sabe se entra com Fred ou Bruno Guimarães, bem como no setor de armação, onde Rodrygo e Éverton Ribeiro surgem como opções imediatas. No ataque, a dúvida está na vaga de Richarlison, que pode ser preenchida por Gabriel Jesus ou Pedro. Com várias mudanças, além de dar chance a quem não entrou em campo, o técnico da seleção quer surpreender taticamente os camaroneses e encerrar a fase na liderança isolada.

Do outro lado, Camarões trabalha com a intenção de vencer a partida e torcer para um tropeço da Suíça diante da Sérvia. Com a pontuação do grupo bastante equilibrada, o técnico Rigobert Song acredita que o time poderá fazer uma boa partida, mesmo sabendo que terão de enfrentar um time inteiramente novo, que ainda não mostrou seu estilo de jogo na Copa do Catar. A campanha camaronesa contempla uma derrota para a Suíça por 1 a 0 e o empate em 3 a 3 contra a Sérvia.

"Todo mundo tem que ter jogadores em campo, não importa se reservas ou titulares. Se estão aqui, é porque têm a capacidade de jogar. Eu gostaria de falar do meu time e não sobre a seleção brasileira. Preciso me concentrar no que fazer para livrar a minha seleção das dificuldades. Vimos que a França teve dificuldades e podemos pensar que será igual. Faremos de tudo pelos três pontos".

As duas seleções já se enfrentaram em sete oportunidades. Na Copa das Confederações, o Brasil tem uma vitória na edição de 2001, por 2 a 0, e uma derrota, em 2003, por 1 a 0. A vitória mais emblemática dos camaroneses aconteceu nas quartas de final das Olimpíadas de 2000, quando os africanos eliminaram o Brasil ao vencerem por 2 a 1. Nesta edição, vale lembrar, Camarões levou o ouro, com um time que contava com Samuel Eto'o, após vencer a Espanha na final. Em 94, no primeiro jogo, o Brasil levou a melhor e venceu por 3 a 0, enquanto os dois amistosos disputados até aqui também foram vencidos pela seleção canarinho.

Ficha técnica:

Data e horário: 02/12/2022, às 16h (de Brasília; 22h no horário local)

Local: Estádio Lusail, em Doha (QAT)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Kyle Atkins (EUA) e Corey Parker (EUA)

Quarto árbitro: Ma Ning (CHN)

VAR: Alejandro Hernández (ESP)

Auxiliar do VAR: Juan Martínez (ESP)

Impedimento do VAR: Pau Cebrián (ESP)

Assistente VAR: Ricardo de Burgos (ESP)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Camarões: Epassy; Collins Fai, Castelletto, N'Koulou e Nouhou Tolo; Anguissa, Hongla e Kunde; Mbeumo, Aboubakar (Toko Ekambi) e Choupo-Moting.

Técnico: Rigobert Song

Brasil: Ederson; Daniel Alves, Éder Militão, Bremer e Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimarães e Rodrygo; Antony, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli.

Técnico: Tite.