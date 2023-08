Copa do Brasil: Corinthians e Flamengo defendem vantagens nas semifinais desta quarta-feira

Hoje à noite, a Copa do Brasil definirá os finalistas da edição de 2023. Corinthians e Flamengo, times que disputaram a final no ano passado, estão protegendo as vantagens conquistadas nos jogos de ida.

A primeira semifinal terá início às 19h30, quando São Paulo e Corinthians se enfrentarão no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O Corinthians, que venceu por 2 a 1 na Neo Química Arena, precisa apenas de um empate para avançar. O São Paulo, por sua vez, precisa de uma vitória por pelo menos dois gols de diferença ou por um gol para forçar uma disputa de pênaltis.

A escalação provável do São Paulo para a partida inclui Rafael; Rafinha, Arboleda, Beraldo e Welington; Pablo Maia, Gabriel Neves, Alisson e Rodrigo Nestor (Michel Araújo); Lucas e Calleri. O técnico é Dorival Júnior, que é o atual campeão do torneio nacional pelo Flamengo.

O Corinthians, treinado por Vanderlei Luxemburgo, deve entrar em campo com Cássio; Bruno Méndez (Fagner), Gil, Murillo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo (Fausto Vera), Maycon e Ruan Oliveira; Renato Augusto, Adson e Yuri Alberto.

Na segunda partida, que começa às 21h30, Flamengo e Grêmio se enfrentam no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O Flamengo saiu vitorioso do primeiro jogo em Porto Alegre, vencendo por 2 a 0, o que significa que eles podem até perder por um gol de diferença e ainda assim avançar. O Grêmio, por outro lado, precisa vencer por pelo menos três gols de diferença ou por dois gols para levar a partida para os pênaltis.

O provável time titular do Flamengo inclui Matheus Cunha, Matheuzinho (Varela), Fabrício Bruno, Léo Pereira, Filipe Luís, Allan, Thiago Maia (Gerson), Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. O treinador é Jorge Sampaoli.

Por sua vez, o provável time do Grêmio, sob o comando de Renato Portaluppi, apresenta Gabriel Grando; Fábio (João Pedro), Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê), Bitello, Cristaldo (João Pedro Galvão) e Ferreira; Suárez.