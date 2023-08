Conmebol divulga datas e horários dos jogos das quartas de final da Libertadores; confira

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (12) as datas e horários das partidas correspondentes às quartas de final da Copa Libertadores 2023.

Nos embates de ida, os seguintes jogos estão agendados:

- Terça-feira, 22 de agosto, às 19h: Bolívar vs. Internacional

- Quarta-feira, 23 de agosto, às 21h30: Deportivo Pereira vs. Palmeiras

- Quarta-feira, 23 de agosto, às 21h30: Boca Juniors vs. Racing

- Quinta-feira, 24 de agosto, às 21h30: Fluminense vs. Olimpia

Já nas partidas de volta, as datas e horários são os seguintes:

- Terça-feira, 29 de agosto, às 19h: Internacional vs. Bolívar

- Quarta-feira, 30 de agosto, às 21h30: Palmeiras vs. Deportivo Pereira

- Quarta-feira, 30 de agosto, às 21h30: Racing vs. Boca Juniors

- Quinta-feira, 31 de agosto, às 21h30: Olimpia vs. Fluminense

Premiação em Disputa na Libertadores 2023

A conquista da classificação para as quartas de final assegurou um prêmio de 1,7 milhão de dólares (equivalente a cerca de 8 milhões de reais, na cotação atual) para cada equipe. Ao total, os times que alcançarem essa fase garantirão uma premiação total de 5,95 milhões de dólares (aproximadamente 29 milhões de reais), excluindo os bônus concedidos por vitórias obtidas durante a fase de grupos.

Os valores da premiação estabelecidos são os seguintes, de acordo com a progressão nas etapas do torneio:

- Fase de grupos: 3 milhões de dólares, acrescidos de 300 mil dólares (equivalente a 1,57 milhão de reais) por cada vitória conquistada.

- Oitavas de final: 1,25 milhão de dólares.

- Quartas de final: 1,7 milhão de dólares.

- Semifinal: 2,3 milhões de dólares.

- Vice-campeão: 7 milhões de dólares.

- Campeão: 18 milhões de dólares.