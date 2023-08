Flamengo: Varela e Gerson trocam socos antes da semifinal da Copa do Brasil; entenda

Um novo episódio de tensão abalou o ambiente do Flamengo nesta terça-feira (15), véspera da semifinal da Copa do Brasil. Durante o treinamento, que ocorreu pela manhã, uma discussão entre o volante Gerson e o lateral Varela escalou para um confronto físico e os jogadores se agrediram.

Segundo informações inicialmente divulgadas pelo portal "ge", o uruguaio Varela teria sofrido um soco no nariz, levantando a suspeita de uma possível fratura.

Os dirigentes do Flamengo prontamente se reuniram após o incidente, buscando restaurar a estabilidade no grupo de jogadores. Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis sanções a serem aplicadas a Gerson e Varela.

Este episódio não é o primeiro caso de agressão a abalar o clube. No mês passado, o atacante Pedro foi alvo de agressões por parte do preparador físico Pablo Fernández. O incidente resultou na demissão de Fernández e gerou uma fissura na relação entre Pedro e a comissão técnica.

Paralelamente a isso, a torcida do Flamengo tem expressado descontentamento após a eliminação na Libertadores para o Olímpia-PAR. Os protestos incluíram pichações nos muros do CT Ninho do Urubu, bem como faixas contra a diretoria do clube.

Copa do Brasil

A disponibilidade de Varela e Gerson levanta incertezas sobre a escalação para a partida contra o Grêmio. Varela, cotado para assumir a vaga de titular no jogo decisivo, enfrenta preocupações devido à lesão sofrida. Por sua vez, Gerson, que esteve suspenso no jogo anterior, pode estar apto para contribuir sob o comando de Jorge Sampaoli.

A partida entre Flamengo e Grêmio será disputada no Maracanã, na quarta-feira (16). A equipe comandada por Sampaoli enfrenta uma desvantagem após a derrota por 2 a 0 no encontro anterior, em Porto Alegre (RS).