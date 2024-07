Copa América 2024: confira os confrontos, datas e horários das quartas de final

Chegou ao fim a fase de grupos da Copa América 2024 e foram definidas as oito melhores seleções da competição. Agora, as seleções iniciam a fase de mata-mata nas quartas de final e tentam trilhar o caminho até a grande final.

A Seleção Brasileira foi uma das classificadas após um empate em 1 a 1 com a Colômbia, e enfrentará o Uruguai nas quartas de final. A partida rola no próximo sábado (06/7), às 22h (horário de Brasília).

Nas semifinais se enfrentam as equipes que vieram dos grupos A e B (Argentina, Equador, Venezuela e Canadá), e o mesmo ocorre com as equipes que chegaram dos grupos C e D (Brasil, Uruguai, Colômbia e Panamá).

Confira as datas e horários dos jogos das quartas de final:

Argentina x Equador: quinta-feira (04/7), às 22h, no NRG Stadium, no Texas;

quinta-feira (04/7), às 22h, no NRG Stadium, no Texas; Venezuela x Canadá: sexta-feira (05/7), às 22h, no AT&T Stadium, no Texas;

sexta-feira (05/7), às 22h, no AT&T Stadium, no Texas; Colômbia x Panamá: sábado (06/7), às 19h, no University of Phoenix Stadium;

sábado (06/7), às 19h, no University of Phoenix Stadium; Uruguai x Brasil: sábado (06/7), às 22h, em Las Vegas.