Presidente da FPF participa da assembleia geral e reúne com presidente da CBF

A presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Graciete Maués, esteve na Sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro (RJ), para participar da assembleia geral da instituição e também esteve em uma reunião com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

No encontro com o mandatário da CBF, Graciete Maués, que foi reeleita presidente da Tuna Luso, mas que se afastou do cargo por conta da federação, esteve pela primeira vez na Sede da CBF e tratou de assuntos institucionais, além de situações visando promover o desenvolvimento do futebol na região Norte. Durante o encontro, Graciete Maués presenteou o presidente da CBF com uma camisa da Águia Guerreira e recebeu um uniforme da Seleção Brasileira.

Graciete assumiu a FPF no dia 24 de janeiro e se tornou a primeira mulher a comandar o cargo da instituição máxima do futebol paraense, após a eleição da FPF ter ocorrido, então por ela presidir a Tuna, clube mais antigo filiado à FPF, ela teve o direito de assumir a instituição que comanda o futebol paraense. Graciete esteve acompanhada do assessor jurídico da federação, Ofir Ricardo, que também foi presenteado com um uniforme da Seleção Brasileira.