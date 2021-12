Com Remo, Paysandu, Tuna e Castanhal, CBF divulga datas da Copa do Brasil 2022; veja os grupos

A competição mais democrática do futebol brasileiro já possui datas definidas para os confrontos da Copa do Brasil 2022. Nesta semana a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou as fases e os dias das partidas. O Pará terá quatro representantes e terá o Remo, entrando somente na terceira fase da competição.

Todos os 26 estados do Brasil e mais o Distrito federal (DF) possuem representantes na competição, que reunirá 92 clubes. Ainda não foram definidos os valores das cotas de cada equipe e fase conquistada. A primeira fase está marcada para iniciar nos dias 23, 24, 02 e 03 de fevereiro, com as estreias de três clubes paraenses, Paysandu, Tuna Luso e Castanhal. Já os jogos da segunda fase irão ocorrer nos dias 09, 10, 16 e 17 de março. O sorteio ainda não possui data para ocorrer.

O Remo entrará na terceira fase por ter conquistado o título da Copa Verde. O Leão deverá estrear nas seguintes datas: 20 ou 21 de abril ou ainda nos dias 11 ou 12 de maio. Caso avence às oitavas de finais, o Leão jogará nos dias 22 ou 23 de junho ou ainda em 13 ou 14 de julho.

Datas

Quartas de finais: 27 e 28 de julho e 17 e 18 de agosto

Semifinais: 24 de agosto e 14 de setembro

Finais: 12 e 19 de outubro

Potes dos paraenses

O Paysandu, atual campeão bicampeão paraense está no grupo C. O Papão pode encarar equipes do grupo G, como o Operário-MT, Ceilândia-DF, Real Noroeste-ES, Nova Iguaçu-RJ, Largarto-SE, Trem-AP, Maricá-RJ, Pouso Alegre-MG, Azuriz-PR ou Icasa-CE. Nesta fase o confronto será em jogo único, com o Papão jogando fora de casa, por estar à frente no ranking da CBF precisando do empate para seguir no torneio.

Já a Tuna, vice-campeã estadual de 2021 está no pote H e vai encarar clubes que estão no pote D, como Oeste-Sp, ABC-RN, Botafogo-SP, Tombense-MG, Ferroviário-CE, Volta Redonda-RJ, Manaus-AM, Juazeirense-CE, Brasiliense-DF e Novorizontino-SP. Nesta fase o confronto será em jogo único, com a Tuna jogando em casa, por estar atrás no ranking da CBF precisando vencer para seguir no torneio.

A Copa do Brasil é a competição mais democrática do país (Lucas Figueiredo / CBF)

O Castanhal está no pote F e irá encarar clubes que estão no pote B e poderá enfrentar na primeira fase da Copa do Brasil as seguintes equipes: Cuiabá-MT, Goiás-GO, Juventude-RS, Vitória-BA, Coritiba-PR, Avaí-SC, CRB-AL, Ponte Preta-SP, CSA-AL ou Vila Nova-GO. Nesta fase o confronto será em jogo único, com o Castanhal jogando em casa, por estar atrás no ranking da CBF e precisando vencer para seguir no torneio.