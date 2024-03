Com Remo e Paysandu, Copa Verde define os oito clubes das quartas de finais; veja os confrontos

A Copa Verde 2024 já conhece todos os clubes para a disputa das quartas de finais. O último clube a avançar na competição foi o Vila Nova-GO, que bateu o Rio Branco-ES, pelo placar de 1 a 0 e se garantiu na próxima fase. Ao todo oito clubes ainda estão na luta pelo título da competição regional, que definiu todos os confrontos da próxima fase.

O Estado do Pará terá dois representantes nas quartas de final da competição regional. O Paysandu, maior campeão do torneio com três conquistas, mantém viva a esperança do tetra em 2024. O Remo, seu maior rival, também está garantido nas quartas da competição e luta pelo bicampeonato.

Campeões

Além de Paysandu e Clube do Remo, as equipes do Amazonas-AM, Manaus-AM, Brasiliense-DF, Cuiabá-MT, Vila Nova-GO e Goiás-GO, completam os clubes que estão na briga pelo título. Das oito equipes que estão na disputa da 11ª edição da Copa Verde, cinco delas já tiveram o gostinho de levantar a taça da competição (Paysandu, Remo, Brasiliense, Cuiabá e Goiás). Para Amazonas, Manaus e Vila Nova, a conquista da Copa Verde será inédita.

Confrontos

O chaveamento das quartas de finais da Copa Verde 2024 ficou definido, dessa vez, com os confrontos sendo no formato de jogos de ida e volta, veja quem pega quem:

Remo x Amazonas

Manaus x Paysandu

Brasiliense x Cuiabá

Vila Nova x Goiás

Aguardando

A tabela detalhada das quartas de finais com dia, horário e local, ainda não foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). As datas previstas para que as partidas ocorram estão pré-definidas para os dias 20 e 24 de março. O grande campeão da Copa Verde 2024 garantirá uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil em 2025, além de ganhar a cota de mais de R$2.4 milhões.