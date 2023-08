Com recopa e torneio classificatório para a Copa do Brasil, calendário da FPF terá mudanças em 2024

O calendário do futebol paraense passará por mudanças a partir da próxima temporada. Pelo menos foi o que afirmou o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, em entrevista ao jornalista Abner Luiz no programa Liberal Notícias. De acordo com o mandatário do futebol no estado, 2024 marcará o início da Recopa Pará, novo torneio profissional.

"Tem que cobrar a Federação mesmo, pra criar mais competições. Ano que vem teremos uma recopa estadual, que vai ser disputada no início do ano, entre o campeão do Parazão e o da Série B1 (Segundinha). Criamos isso porque os clubes vivem de taça e temos que entregar mais isso", disse.

Além do novo torneio, Gluck Paul planeja mudanças no regulamento do Parazão para 2025. A ideia é "enxugar" o torneio e criar, paralelamente ao estadual, uma copa. Essa nova competição, inclusive, será responsável por apontar qual será a terceira equipe paraense classificada à Copa do Brasil.

"Em 2025, a recopa será disputada pelo campeão estadual e o campeão da copa estadual, que será disputada dentro do Campeonato Paraense. Teremos um torneio entre o 3º e 8º colocado do Parazão e o campeão terá vaga garantida para a Copa do Brasil do ano seguinte", explicou.

Devido a legislação do estatuto do torcedor, o Parazão deverá manter, em 2024, o mesmo regulamento adotado neste ano. O torneio, portanto, será disputado por 12 equipes, divididas em três grupos de quatro equipes. As oito melhores da classificação geral se classificam aos mata-matas.