Reciclagem: árbitros paraenses participam de intertemporada na CBF

A arbitragem do Pará segue evoluindo no ritmo dos principais centros esportivos do país. A partir desta segunda-feira (28), até a próxima sexta-feira (1), três árbitros associados à Federação Paraense de Futebol (FPF) embarcam em uma intertemporada sob a supervisão da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O objetivo é aprimorar a capacitação dos árbitros, assistentes e profissionais do VAR, em conjunto com sessões de treinamento tanto físico quanto técnico.

O programa, agendado para ocorrer no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e no Clube da Aeronáutica (CAER), no Rio de Janeiro, será organizado em duas etapas distintas: a primeira, que decorrerá até quinta-feira, reunirá os árbitros paraenses Olivaldo Junior e Luis Diego Lopes. Já na segunda etapa, entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro, Djonaltan Costa se juntará à segunda turma.

No âmbito da agenda delineada, um dos focos preeminentes da intertemporada concentra-se na busca por uma maior uniformidade de critérios dentro da função arbitral, estabelecendo um padrão consistente desde as competições da Série A até a Série D, incluindo também as disputas locais. A presença de profissionais de destaque tanto em âmbito nacional quanto internacional nesse curso proporcionará uma plataforma crucial para a troca enriquecedora de experiências.

Para o árbitro Olivaldo Junior, integrante dos quadros da FPF e CBF, a oportunidade trará inúmeros benefícios à arbitragem paraense. “Essa vai ser minha primeira vez em algo grandioso, não só para minha carreira, mas pra própria arbitragem no estado do Pará. Vamos compartilhar o conhecimento de árbitros da Série A, Libertadores. O intuito é o tipo de marcação, estar aproximando os critérios de todos os árbitros que fazem parte do quadro nacional e local”, destaca.

Já Luis Diego Lopes, dos mesmos quadros, segue a mesma linha de raciocínio. “O curso vai ser muito focado na atualização do aperfeiçoamento das regras, da aproximação de critérios, algo que a CBF está cobrando. Isso é de extrema valia. A importância pra gente do estado estar atualizado e ao lado de nomes muito importantes nacional e internacional, é de extrema valia. Estamos super felizes, empolgados. Nesta intertemporada vamos mostrar aos comandantes as nossas habilidades, nossos pontos positivos. Podemos mostrar que o quadro do Pará é capaz de atuar em qualquer área, qualquer série. Importante estarmos indo e abrindo portas para essa nova geração que está chegando”, pondera.

O terceiro árbitro é Djonaltan Costa, da CBF e FPF. Para ele, o evento é único. “A importância da intertemporada para nossa carreira é a confiança da comissão nacional em nos convidar e estamos nesse processo contínuo de aperfeiçoamento na parte teórica, física e para a nossa jornada na sequência do ano. Consequentemente levando o nome da nossa Federação para todo Brasil. Estamos com expectativa muito boa em sermos aproveitados. Esperamos que seja proveitoso. O grupo que está indo do Pará, que possa voltar com grandes resultados”, diz.