Com Nicolas de capitão, Paysandu está escalado para final da Copa Verde de 2024

O Paysandu está escalado para enfrentar o Vila Nova-GO, pelo jogo de volta da final da Copa Verde de 2024. Para o duelo decisivo, o técnico Hélio dos Anjos promoveu apenas uma mudança na equipe: a entrada de Wanderson no lugar de Carlão. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a escolha do capitão da equipe.

Será de Nicolas, artilheiro da equipe na temporada e ídolo da Fiel Bicolor, a responsabilidade de levantar o troféu de campeão caso o Paysandu garanta o título do torneio regional. A vantagem do Bicola no duelo, inclusive, é gigante. Na partida de ida, em Belém, o Papão venceu o Vila Nova-GO por 6 a 0 e está com as mãos na taça.

O Paysandu será campeão da Copa Verde na maioria dos resultados possíveis. A equipe da Curuzu levanta o caneco mesmo se perder por até cinco gols de diferença. Uma derrota por seis gols de desvantagem leva a decisão para os pênaltis e um revés de sete tentos daria o título ao Vila Nova-GO.

Apesar do prejuízo ser grande, o Tigre mandará a campo uma equipe bastante alternativa. Quatro dos 11 titulares são formados nas categorias de base da equipe. Além disso, muitos atletas que começarão o jogo hoje não estiveram no duelo de ida, em Belém.

Paysandu e Vila Nova-GO se enfrentam logo mais às 20h, no Estádio Olímpico de Goiânia, em Goiás. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.