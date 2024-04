Com jogos definidos, FPF deve divulgar nos próximos dias as datas e locais da Copa Grão Pará

A Federação Paraense de Futebol anunciará nesta quarta-feira os detalhes sobre os jogos da Copa Grão-Pará, competição que envolve os times eliminados do Parazão. A fase semifinal contará com Santa Rosa, São Francisco, Águia de Marabá e Tuna Luso. O vencedor do torneio garantirá uma vaga na Copa do Brasil de 2025.

Segundo a assessoria da Federação, todas as informações sobre datas, locais e horários dos jogos serão divulgadas até quarta-feira em suas redes sociais. Até o momento, apenas os confrontos foram confirmados, com a entrada de Tuna Luso e Águia de Marabá, ambos eliminados na semifinal do Parazão.

Disputa

A competição segue o formato de jogos únicos, todos em sistema mata-mata. Na rodada inicial, o São Francisco derrotou o Bragantino em Castanhal por 6 a 4. Enquanto isso, o Santa Rosa enfrentou o Caeté em Bragança, terminando em empate sem gols. O Santinha saiu vitorioso nos pênaltis, com placar de 3 a 1. Assim, o Santa Rosa enfrentará a Tuna na primeira semifinal, enquanto o Bragantino enfrentará o Águia de Marabá, que está com bom desempenho na Copa do Brasil deste ano.

VEJA MAIS

Formato

Inicialmente, o torneio estadual concederia, além da vaga na Copa do Brasil, duas vagas para a Série D do Campeonato Brasileiro. Contudo, após um congresso técnico entre a FPF e os clubes paraenses, optou-se pelo formato atual. Ficou acordado que as equipes que alcançaram as semifinais do Parazão e não possuem divisão garantiriam vagas na Série D. Portanto, Águia do Souza e Azulão têm calendário após o estadual. O campeão da Grão-Pará, além da vaga na Copa do Brasil, assegurará uma cota financeira da competição nacional, estimada em mais de R$ 780 mil.